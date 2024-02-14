Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения02.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929
Отец: Хайретдинов Зуфяр Яруллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1953
Рождение ребёнка
10.04.1958
Смерть
Неизвестно