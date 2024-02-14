Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

02.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929

Отец: Хайретдинов Зуфяр Яруллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнетдинов Ахмят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнетдинов Ахмят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнетдинов Ахмят

Рождение ребёнка
24.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнетдинов Ахмят

Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнетдинов Ахмят

Смерть
Неизвестно

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