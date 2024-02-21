(Маслова) Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова (Круль) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова (Зайцева) Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1933
Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович
Смерть
Неизвестно