(Маслова) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслова) Лидия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Круль) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Зайцева) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1933

Сын: Маслов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Маслов Фёдор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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