Маслов Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Круль) Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Зайцева) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маслова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
11.02.1933

Сын: Маслов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: (Маслова) Лидия Степановна

Смерть
Неизвестно

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