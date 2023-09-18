Мелания Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Терещенко Корней
Рождение ребёнка
1758
Сын: Терещенко Емельян Корнеевич
Отец ребёнка: Терещенко Корней
Рождение ребёнка
1762
Сын: Терещенко Никифор Корнеевич
Отец ребёнка: Терещенко Корней
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно