Мелания Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Терещенко Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Терещенко Корней

Рождение ребёнка
1758

Сын: Терещенко Емельян Корнеевич

Отец ребёнка: Терещенко Корней

Рождение ребёнка
1762

Сын: Терещенко Никифор Корнеевич

Отец ребёнка: Терещенко Корней

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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