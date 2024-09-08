Оботурова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.10.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Муж: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Сын: Оботуров Полиевкт Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.07.1866

Сын: Оботуров Николай Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Сын: Оботуров Иван (Иоанн) Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.11.1869 ст.

Сын: Оботуров Климент Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
27.01.1872 ст.

Сын: Оботуров Василий Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.05.1874 ст.

Сын: Оботуров Павел Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Оботуров Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.07.1880 ст.

Сын: Оботуров Борис Владимирович

Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич

Смерть
02.10.1880 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край
От чахотки

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