Оботурова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.10.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Сын: Оботуров Полиевкт Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1866
Сын: Оботуров Николай Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.
Сын: Оботуров Иван (Иоанн) Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
17.11.1869 ст.
Сын: Оботуров Климент Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1872 ст.
Сын: Оботуров Василий Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1874 ст.
Сын: Оботуров Павел Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Оботуров Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1880 ст.
Сын: Оботуров Борис Владимирович
Отец ребёнка: Оботуров Владимир Андреевич
Смерть
02.10.1880 ст.
От чахотки