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Оботуров Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1866

Отец: Оботуров Владимир Андреевич

Мать: Оботурова Наталья Васильевна

Бракосочетание
05.11.1895

Жена: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.

Сын: Оботуров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Оботурова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Оботуров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Оботуров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Кротова (Оботурова) Агния Николаевна

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.

Дочь: Оботурова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Оботурова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1912

Дочь: Чуприкова (Оботурова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна

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