Оботуров Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1866
Бракосочетание
05.11.1895
Рождение ребёнка
28.12.1896 ст.
Сын: Оботуров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Оботурова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Оботуров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Оботуров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Кротова (Оботурова) Агния Николаевна
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.
Дочь: Оботурова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Оботурова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Оботурова (Соловова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1912