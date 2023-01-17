Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Мать: Неснимишапкина (нездоимошапка) Евфросинья Егоровна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1892

Муж: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.02.1894

Сын: Алейников (олейников) Николай (Абрамович)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Алейников (олейников) Иван (Абрамович)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Анна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1905

Дочь: Таисия (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Мягкоступова Феодосия (Фиона) (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.09.1911

Дочь: Новикова Наталья (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.07.1917

Дочь: Александра (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (Абрамовна)

Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич

Смерть
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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