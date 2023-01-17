Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Отец: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович
Сын: Алейников (олейников) Николай (Абрамович)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Сын: Алейников (олейников) Иван (Абрамович)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Анна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Таисия (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Мягкоступова Феодосия (Фиона) (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Новикова Наталья (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Александра (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич
Дочь: Анастасия (Абрамовна)
Отец ребёнка: Алейников (олейников) Авраамий (Абрам) Васильевич