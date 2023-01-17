Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Неснимишапкина (Нездоимошапка)) Евфросинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович
Рождение ребёнка
22.06.1883
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович
Рождение ребёнка
10.08.1886
Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейникова Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно