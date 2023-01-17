Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Неснимишапкина (Нездоимошапка)) Евфросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкина (Нездоимошапка) (Неснимишапкина (Нездоимошапка)) Евфросинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.06.1883

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.08.1886

Сын: Неснимишапкин (нездоимошапка) Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейникова Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неснимишапкин (нездоимошапка) Алексей Евграфович

Смерть
Неизвестно
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