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Ханинёв Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1895

Дата смерти

22.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ханинёв Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Грибкова (Ханинёва) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ханинёв Николай Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ханинёв Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ханинёв Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ханинёв Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ханинёв Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Полякова (Ханинёва) Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна

Смерть
22.11.1981

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