Ханинёв Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1895
Дата смерти22.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ханинёв Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Грибкова (Ханинёва) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ханинёв Николай Андреевич
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ханинёв Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ханинёв Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Полякова (Ханинёва) Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Барыкина Анастасия Митрофановна
Смерть
22.11.1981