Барыкина Анастасия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарыкина Анастасия Митрофановна

Барыкина Анастасия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1897

Дата смерти

23.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1897

Отец: Барыкин Митрофан Петрович

Мать: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ханинёв Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Грибкова (Ханинёва) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ханинёв Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ханинёв Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ханинёв Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ханинёв Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ханинёв Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Полякова (Ханинёва) Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович

Смерть
23.10.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.