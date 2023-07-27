Барыкина Анастасия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1897
Дата смерти23.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1897
Отец: Барыкин Митрофан Петрович
Мать: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ханинёв Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Грибкова (Ханинёва) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ханинёв Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ханинёв Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ханинёв Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Полякова (Ханинёва) Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Ханинёв Андрей Фёдорович
Смерть
23.10.1974