Ананьева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьева) Надежда Агаповна

Отец ребёнка: Ананьев Агап Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Агап Перфилович

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ананьев Степан Агапович

Отец ребёнка: Ананьев Агап Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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