Сидоченкова (Киндирова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоченкова (Киндирова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Киндиров Михаил Григорьевич

Мать: Киндирова Агафья Григорьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 10 11 1904 Сидоченков Тихон Козьмович 18 Алексеевка 1886 Киндирова Пелагея Михайловна 17 Алексеевка 1887
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Сидоченков Тихон Козмович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 10 11 1904 Сидоченков Тихон Козьмович 18 Алексеевка 1886 Киндирова Пелагея Михайловна 17 Алексеевка 1887
Смерть
01.07.1912
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1912 г. 24 года. воспаление легких
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