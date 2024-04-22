Сидоченкова (Киндирова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти01.07.1912
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Есть метрика о свадьбе. 10 11 1904 Сидоченков Тихон Козьмович 18 Алексеевка 1886 Киндирова Пелагея Михайловна 17 Алексеевка 1887
Бракосочетание
10.11.1904
Есть метрика о свадьбе. 10 11 1904 Сидоченков Тихон Козьмович 18 Алексеевка 1886 Киндирова Пелагея Михайловна 17 Алексеевка 1887
Смерть
01.07.1912
Есть метрика о смерти в 1912 г. 24 года. воспаление легких