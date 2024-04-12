Виногоров Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Семён Фёдорович

Виногоров Семён Фёдорович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Виногоров Фёдор Поликарпович

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Виногорова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Виногорова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кузнецова Зоя Семёновна

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Пелагея Семёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close