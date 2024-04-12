Виногоров Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Виногоров Фёдор Поликарпович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Виногорова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Виногорова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кузнецова Зоя Семёновна
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно