Lips Lydia Amelia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lips Lydia Amelia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1885

Дата смерти

08.05.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Bailey Robert Eugene

Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar

Рождение ребёнка
?.09.1914

Сын: Bailey Kenneth Ellsworth

Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar

Рождение ребёнка
02.12.1915

Дочь: Bailey Gwendolyn Emma

Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar

Смерть
08.05.1966

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