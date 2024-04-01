Lips Lydia Amelia
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1885
Дата смерти08.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Bailey Robert Eugene
Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar
Рождение ребёнка
?.09.1914
Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar
Рождение ребёнка
02.12.1915
Дочь: Bailey Gwendolyn Emma
Отец ребёнка: Bailey Eugene (Gene) Oscar
Смерть
08.05.1966