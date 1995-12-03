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Евсеев Василий Васильевич

Место рождения

Сухотиновка, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

03.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Евсеев Василий Захарович

Мать: Евсеева Мария Ефимовна

Сухотиновка, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Евсеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна

Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
03.12.1995

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