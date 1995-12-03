Евсеев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти03.12.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Евсеев Василий Захарович
Мать: Евсеева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1958
Мать ребёнка: Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна
Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
03.12.1995