Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапистов Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.05.1958
Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич
Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно