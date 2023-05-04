Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Лапистова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапистов Иван Егорович

Мать: Лапистова Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Евсеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич

Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Евсеев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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