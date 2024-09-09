Глущенко Екатерина Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Екатерина Виссарионовна

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Место рождения

Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

01.06.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Щелчков Висарьен Спиридонович

Мать: скрыто настройками приватности

Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1952

Сын: Глущенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Глущенко Василий Романович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
01.06.1967
Талгар, Талгарский район, Алматинская область

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