Глущенко Екатерина Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти01.06.1967
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Отец: Щелчков Висарьен Спиридонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1952
Сын: Глущенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Глущенко Василий Романович
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
01.06.1967
Талгар, Талгарский район, Алматинская область