Щелчкова Акулина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щелчкова Акулина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: Глущенко Екатерина Виссарионовна

Отец ребёнка: Щелчков Висарьен Спиридонович

Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область

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