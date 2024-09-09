Щелчкова Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: Глущенко Екатерина Виссарионовна
Отец ребёнка: Щелчков Висарьен Спиридонович
Вотское, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Талгар, Талгарский район, Алматинская область