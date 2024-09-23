Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Войханский Григорий Хаимович

Мать: Войханская (Донская) Эсфирь Доновна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Револьд Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Револьд Аронович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Револьд Аронович

Смерть
2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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