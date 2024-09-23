Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Револьд Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Револьд Аронович
Смерть
2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область