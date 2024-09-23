Сидоренко Револьд Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Револьд Аронович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна

Смерть
2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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