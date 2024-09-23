Сидоренко Револьд Аронович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко (Войханская) Фаина Григорьевна
Смерть
2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область