Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Лев-Михаил-Григорий (Konstanty Leon Michał) (Konstanty Leon Michał)
Место рожденияSan Ferdinando, Italy
Дата рождения10.06.1846
Дата смерти10.02.1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Нарциз-Карл (Aleksander Narcyz Karol) (Aleksander Narcyz Karol)
Мать: Przeździecka (Tyzenhauz H. Bawół Tyzenhauzaitė Tyzenhauz) Maria Anna Waleria
Жена: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Иосиф-Александр-Ренгард-Мария-Пиус-Венедикт (Józef)
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Дочь: Szapáry De Muraszombath (Przeździecki) Maria Ludwika Stanisława
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Дочь: Światopełk-Czetwertyńska (Пржездзецкая (Przeździecka)) Елена-Елизавета-Анна-Грацианна (Helena Anna Gracjanna) (Helena Anna Gracjanna)
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Ян-Александр-Станислав-Казимир-Мария (Jan Aleksander) (Jan Aleksander) (Иван)
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Стефан-Юзеф-Леон-Габриэль (Stefan Józef Leon) Граф (Stefan Józef Leon) Константинович
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Габриэль-Казимир Граф Константинович (Konstanty Gabriel Kazimierz)
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Райнольд-Франц-Феликс (Rajnold Franciszek Feliks) (Rajnold Franciszek Feliks)
Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)