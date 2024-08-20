Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Лев-Михаил-Григорий (Konstanty Leon Michał) (Konstanty Leon Michał) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Лев-Михаил-Григорий (Konstanty Leon Michał) (Konstanty Leon Michał)

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Место рождения

San Ferdinando, Italy

Дата рождения

10.06.1846

Дата смерти

10.02.1897

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1844 г.р.

Дети

1872 г.р.
1874 г.р.
1875 г.р.
1877 г.р.
1879 г.р.
1879 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1846

Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Нарциз-Карл (Aleksander Narcyz Karol) (Aleksander Narcyz Karol)

Мать: Przeździecka (Tyzenhauz H. Bawół Tyzenhauzaitė Tyzenhauz) Maria Anna Waleria

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.06.1870

Жена: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
23.03.1872

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Иосиф-Александр-Ренгард-Мария-Пиус-Венедикт (Józef)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
08.05.1874

Дочь: Szapáry De Muraszombath (Przeździecki) Maria Ludwika Stanisława

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Światopełk-Czetwertyńska (Пржездзецкая (Przeździecka)) Елена-Елизавета-Анна-Грацианна (Helena Anna Gracjanna) (Helena Anna Gracjanna)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
09.09.1877

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Ян-Александр-Станислав-Казимир-Мария (Jan Aleksander) (Jan Aleksander) (Иван)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
06.09.1879

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Стефан-Юзеф-Леон-Габриэль (Stefan Józef Leon) Граф (Stefan Józef Leon) Константинович

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
06.09.1879

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Габриэль-Казимир Граф Константинович (Konstanty Gabriel Kazimierz)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Рождение ребёнка
12.07.1884

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Райнольд-Франц-Феликс (Rajnold Franciszek Feliks) (Rajnold Franciszek Feliks)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Смерть
10.02.1897
Похороны
15.02.1897

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