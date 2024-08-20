Пржездзецкий (Przeździecki) Райнольд-Франц-Феликс (Rajnold Franciszek Feliks) (Rajnold Franciszek Feliks)
Место рожденияRokiškis, Panevezys Region, Lithuania
Дата рождения12.07.1884
Дата смерти12.05.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884
Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Лев-Михаил-Григорий (Konstanty Leon Michał) (Konstanty Leon Michał)
Мать: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Смерть
12.05.1955