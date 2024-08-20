Пржездзецкий (Przeździecki) Райнольд-Франц-Феликс (Rajnold Franciszek Feliks) (Rajnold Franciszek Feliks) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкий (Przeździecki) Райнольд-Франц-Феликс (Rajnold Franciszek Feliks) (Rajnold Franciszek Feliks)

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Место рождения

Rokiškis, Panevezys Region, Lithuania

Дата рождения

12.07.1884

Дата смерти

12.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884

Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Константин-Лев-Михаил-Григорий (Konstanty Leon Michał) (Konstanty Leon Michał)

Мать: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Смерть
12.05.1955

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