Смирнова (Дума) Мария (Маня Слава) Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1910
Дата смерти26.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910
Отец: Дума Лейба Исаакович
Мать: Дума Берта Иосифовна
Рождение ребёнка
09.08.1935
Дочь: Смирнова Инна Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1946
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович
Смерть
26.06.1982