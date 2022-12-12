Смирнова (Дума) Мария (Маня Слава) Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Дума) Мария (Маня Слава) Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1910

Дата смерти

26.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910

Отец: Дума Лейба Исаакович

Мать: Дума Берта Иосифовна

Рождение ребёнка
09.08.1935

Дочь: Смирнова Инна Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
11.12.1946

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Петрович

Смерть
26.06.1982
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