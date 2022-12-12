Позняков Иван Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти09.04.1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Позняков Герасим Самуилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Есикова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Познякова Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова
Смерть
09.04.1831 ст.