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Позняков Иван Герасимов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

09.04.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Позняков Герасим Самуилов

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Есикова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Давыдова Прасковья Александрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Позняков Терентий Иванов

Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Познякова Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Давыдова Прасковья Александрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
09.04.1831 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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