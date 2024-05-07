Губад ? Шахбаз оглы
Место рожденияBuludul, Lerik, Azerbaijan
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шахбаз?
Buludul, Lerik, Azerbaijan
Взял фамилию в честь имени отца, чтобы не забывать род. Отца звали Шахбаз, и взял фамилию Шахбазов.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шахбазов Нусрат Губад оглы
Buludul, Lerik, Azerbaijan
В документах стоит год рождения 1910. Но на памятнике стоит 1896
Рождение ребёнка
После 1910
Buludul, Lerik, Azerbaijan
Младший сын. Взял фамилию в честь отца Губадов.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Губадов Гудрат Губад оглы
Buludul, Lerik, Azerbaijan
Старший сын. Губад и младший брат Рашид взяли фамилию в честь отца Губадов. А средний сын Нусрат взял фамилию в честь деда Шахбазов
Смерть
Неизвестно
Buludul, Lerik, Azerbaijan