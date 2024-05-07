Губад ? Шахбаз оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губад ? Шахбаз оглы

Место рождения

Buludul, Lerik, Azerbaijan

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахбаз?

Мать: не указана

Buludul, Lerik, Azerbaijan
Взял фамилию в честь имени отца, чтобы не забывать род. Отца звали Шахбаз, и взял фамилию Шахбазов.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шахбазов Нусрат Губад оглы

Мать ребёнка: не указана

Buludul, Lerik, Azerbaijan
В документах стоит год рождения 1910. Но на памятнике стоит 1896
Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Губадов Рашид Губад оглы

Мать ребёнка: не указана

Buludul, Lerik, Azerbaijan
Младший сын. Взял фамилию в честь отца Губадов.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Губадов Гудрат Губад оглы

Мать ребёнка: не указана

Buludul, Lerik, Azerbaijan
Старший сын. Губад и младший брат Рашид взяли фамилию в честь отца Губадов. А средний сын Нусрат взял фамилию в честь деда Шахбазов
Смерть
Неизвестно
Buludul, Lerik, Azerbaijan
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