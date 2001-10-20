Рыбакин Виктор Дмитриевич
Место рожденияКуйбышевская область Кошкинский район село Березовка
Дата рождения15.09.1939
Дата смерти20.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939
Куйбышевская область Кошкинский район село Березовка
Рождение ребёнка
02.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакина Вера Ивановна
Смерть
20.10.2001