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Рыбакин Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Куйбышевская область Кошкинский район село Березовка

Дата рождения

15.09.1939

Дата смерти

20.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939

Отец: Рыбакин Дмитрий Григорьевич

Мать: Рыбакина Клавдия Тимофеевна

Куйбышевская область Кошкинский район село Березовка
Рождение ребёнка
02.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакина Вера Ивановна

Смерть
20.10.2001
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