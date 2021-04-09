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Рыбакина Вера Ивановна

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Место рождения

Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка улица Мошки

Дата рождения

18.01.1937

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937

Отец: Агапов Иван Савельевич

Мать: Агапова Варвара Петровна

Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка улица Мошки
Бракосочетание
1965

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбакин Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбакин Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
09.04.2021
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