Рыбакина Вера Ивановна
Место рожденияКуйбышевская область Красноярский район село Михайловка улица Мошки
Дата рождения18.01.1937
Дата смерти09.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937
Отец: Агапов Иван Савельевич
Мать: Агапова Варвара Петровна
Куйбышевская область Красноярский район село Михайловка улица Мошки
Рождение ребёнка
02.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбакин Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.2021