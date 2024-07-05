Шпинель (Рудник) Роза Перецовна (Перхаковна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпинель Мария - Маня Яковлевна
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верная (Шпинель) Броня Яковлевна
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шпинель Иосиф - Йозеф Яковлевич
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна
Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич
д.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно