Шпинель (Рудник) Роза Перецовна (Перхаковна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шпинель (Рудник) Роза Перецовна (Перхаковна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпинель Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпинель Мария - Маня Яковлевна

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верная (Шпинель) Броня Яковлевна

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпинель Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шпинель Иосиф - Йозеф Яковлевич

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

Отец ребёнка: Шпинель Янкель Шмулевич

д.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно

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