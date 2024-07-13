Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна
Место рожденияд.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния
Дата рождения01.04.1908
Дата смерти13.10.1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
д.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиржель Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиржель Григорий Викторович
Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)
Бракосочетание
1930
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1941
Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)
Смерть
13.10.1969