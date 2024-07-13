Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна 01.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиржель (Шпинель) Рузя Яковлевна

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Место рождения

д.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния

Дата рождения

01.04.1908

Дата смерти

13.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Шпинель Янкель Шмулевич

Мать: Шпинель (Рудник) Роза Перецовна (Перхаковна)

д.Пищики, Белоцерковский р-н, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиржель Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиржель Григорий Викторович

Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)

Бракосочетание
1930

Муж: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1941

Сын: Гиржель Игорь Викторович

Отец ребёнка: Гиржель Виктор Исаевич (Шаевич)

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
13.10.1969
Самара, Самара, Самарская область

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