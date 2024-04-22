Зребная (Надворная) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зребная (Надворная) Наталья Владимировна

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1986

Отец: Надворный Владимир Иванович

Мать: Надворная Залиха Газимовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.2007

Дочь: Зребная Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.2013

Сын: Зребный Кирилл Сергевич

Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович

Багаевская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.2014

Дочь: Зребная Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.2016

Дочь: Зребная Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.12.2018

Дочь: Зребная Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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