Зребная (Надворная) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1986
Рождение ребёнка
01.11.2007
Дочь: Зребная Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.2013
Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович
Багаевская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.2014
Дочь: Зребная Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.2016
Дочь: Зребная Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович
Рождение ребёнка
29.12.2018
Дочь: Зребная Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Зребный Сергей Викторович