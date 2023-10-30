Зребный Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения04.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.2007
Дочь: Зребная Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.2013
Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна
Багаевская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.2014
Дочь: Зребная Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.2016
Дочь: Зребная Арина Сергеевна
Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
29.12.2018
Дочь: Зребная Дарина Сергеевна
Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна