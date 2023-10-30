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Зребный Сергей Викторович

Место рождения

Манычская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Манычская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.11.2007

Дочь: Зребная Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.2013

Сын: Зребный Кирилл Сергевич

Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна

Багаевская, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.2014

Дочь: Зребная Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.2016

Дочь: Зребная Арина Сергеевна

Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.12.2018

Дочь: Зребная Дарина Сергеевна

Мать ребёнка: Зребная Наталья Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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