Кислицын Козма Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Козма Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кислицын Абрам Григорьевич

Мать: Кислицына Евдокия

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Наум Козмин

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Козмина

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Семёнова

Смерть
После 1758
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