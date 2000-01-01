Кислицын Козма Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Кислицын Абрам Григорьевич
Мать: Кислицына Евдокия
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кислицын Наум Козмин
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Козмина
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1758