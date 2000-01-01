Кислицына (Жедяева) Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Жедяева) Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Наум Козмин

Отец ребёнка: Кислицын Козма Абрамович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Козмина

Отец ребёнка: Кислицын Козма Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Козма Абрамович

Смерть
После 1763
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