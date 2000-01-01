Бляхман Сора Нохимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Сора Нохимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Blachman Наум Хацкелевич

Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Малка Хацкелевна

Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Gurariy Рива Хацкелевна

Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бейля Хацкелевна

Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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