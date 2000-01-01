Бляхман Сора Нохимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Малка Хацкелевна
Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Gurariy Рива Хацкелевна
Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бейля Хацкелевна
Отец ребёнка: Blechman Хацкель Маньевич
Работа или профессия
Неизвестно