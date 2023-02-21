Gurariy (Бляхман) Рива Хацкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGurariy (Бляхман) Рива Хацкелевна

Gurariy (Бляхман) Рива Хацкелевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.01.1992

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Blechman Хацкель Маньевич

Мать: Бляхман Сора Нохимовна

Рождение ребёнка
29.07.1935

Сын: Gurariy Eduard

Отец ребёнка: Gurariy Nathan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gurariy Nathan

Смерть
10.01.1992
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close