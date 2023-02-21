Gurariy (Бляхман) Рива Хацкелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти10.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Blechman Хацкель Маньевич
Мать: Бляхман Сора Нохимовна
Рождение ребёнка
29.07.1935
Сын: Gurariy Eduard
Отец ребёнка: Gurariy Nathan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gurariy Nathan
Смерть
10.01.1992
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область