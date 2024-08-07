Рябов Артемий Григорьевич 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябов Артемий Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рябов Григорий Васильевич

Мать: Рябова (Митюгова) Евдокия Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 16об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Закорюкина) Фекла Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 52л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна

Мать ребёнка: Рябова (Закорюкина) Фекла Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 52л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Солодовникова (Рябова) Марья Артемьевна

Мать ребёнка: Рябова (Закорюкина) Фекла Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 52л
Смерть
Неизвестно

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