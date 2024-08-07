Рябов Артемий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330, 16об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 52л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна
Мать ребёнка: Рябова (Закорюкина) Фекла Ивановна
ГАСО, рев1834, 52л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Солодовникова (Рябова) Марья Артемьевна
Мать ребёнка: Рябова (Закорюкина) Фекла Ивановна
ГАСО, рев1834, 52л
Смерть
Неизвестно