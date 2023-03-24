(Nissinen) Eeva Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Nissinen) Eeva Antintytär

(Nissinen) Eeva Antintytär

Место рождения

Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

25.08.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.01.1824

Муж: Könönen Mikko Juhonpoika

Рождение ребёнка
01.12.1827

Сын: Könönen Juho Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika

Рождение ребёнка
11.01.1833

Дочь: Könönen Susanna Mikontytär

Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika

Рождение ребёнка
18.06.1835

Дочь: Könönen Maria Michelsdotter

Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika

Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
18.02.1838

Сын: Könönen Matt Michelsson

Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.