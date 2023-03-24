(Nissinen) Eeva Antintytär
Место рожденияHavuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения25.08.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Havuvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.01.1824
Рождение ребёнка
01.12.1827
Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika
Рождение ребёнка
11.01.1833
Дочь: Könönen Susanna Mikontytär
Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika
Рождение ребёнка
18.06.1835
Дочь: Könönen Maria Michelsdotter
Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika
Koirivaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
18.02.1838
Отец ребёнка: Könönen Mikko Juhonpoika
Смерть
Неизвестно