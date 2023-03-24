Könönen (Könönen) Susanna Mikontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Könönen) Susanna Mikontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1833

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1833

Отец: Könönen Mikko Juhonpoika

Мать: Eeva Antintytär

Рождение ребёнка
08.04.1855

Сын: Pesonen Antti Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.09.1856

Сын: Pesonen Mikko Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Рождение ребёнка
26.10.1859

Сын: Pesonen Matti Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Рождение ребёнка
14.01.1862

Сын: Pesonen Juhana Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Рождение ребёнка
08.12.1867

Сын: Pesonen Heikki Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Pesonen Tahvo (Staffan) Matinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Рождение ребёнка
17.07.1873

Дочь: Ida Matintytär

Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika

Бракосочетание
03.12.1882

Муж: Pesonen Matti Antinpoika

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1882
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