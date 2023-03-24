Könönen (Könönen) Susanna Mikontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1833
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1833
Отец: Könönen Mikko Juhonpoika
Мать: Eeva Antintytär
Рождение ребёнка
08.04.1855
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.09.1856
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Рождение ребёнка
26.10.1859
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Рождение ребёнка
14.01.1862
Сын: Pesonen Juhana Matinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Рождение ребёнка
08.12.1867
Сын: Pesonen Heikki Matinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Pesonen Tahvo (Staffan) Matinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Рождение ребёнка
17.07.1873
Дочь: Ida Matintytär
Отец ребёнка: Pesonen Matti Antinpoika
Бракосочетание
03.12.1882
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1882