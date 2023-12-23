Козулин Иван (Иоанн) Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козулин Аполлон
Рождение ребёнка
20.09.1864
Сын: Козулин Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Козулина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1866
Мать ребёнка: Козулина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно