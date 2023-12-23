Козулин Иван (Иоанн) Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Иван (Иоанн) Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козулин Аполлон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1864

Сын: Козулин Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Козулина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1866

Сын: Козулин Максим Иванович

Мать ребёнка: Козулина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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