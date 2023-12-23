Козулин Аполлон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Козулин Лазарь Аполлонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Козулин Василий Аполлонович
Козулин Василий Апполонов (1840-1883), жена Пелагия Никифорова (1840-1861),дети: дочь Матрона 8.11.1860; вторая жена Анастасия Димитриева (1837-1887), дети: Анна 4.09.1867
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анна Аполлоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно