Козулин Аполлон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Аполлон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Козулин Лазарь Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Козулин Василий Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Козулин Василий Апполонов (1840-1883), жена Пелагия Никифорова (1840-1861),дети: дочь Матрона 8.11.1860; вторая жена Анастасия Димитриева (1837-1887), дети: Анна 4.09.1867
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анна Аполлоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козулин Иван Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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