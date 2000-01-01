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Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мельников Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович

д. Патраково
Рождение ребёнка
03.04.1882

Дочь: Ирина Авраамовна

Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович

д.Патраково
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Мельников Андрей Авраамович

Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Мельников Дмитрий Авраамович

Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Афанасия Авраамовна

Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович

д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
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