Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мельников Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович
д. Патраково
Рождение ребёнка
03.04.1882
Дочь: Ирина Авраамовна
Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович
д.Патраково
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Мельников Андрей Авраамович
Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Мельников Дмитрий Авраамович
Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Афанасия Авраамовна
Отец ребёнка: Мельников Авраам Спиридонович
д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно