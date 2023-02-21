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Мельников Авраам Спиридонович

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Место рождения

д. Патраково

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мельников Спиридон Тимофеевич

Мать: Василиса Григорьевна

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мельников Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

д. Патраково
Рождение ребёнка
03.04.1882

Дочь: Ирина Авраамовна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

д.Патраково
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Мельников Андрей Авраамович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Мельников Дмитрий Авраамович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Афанасия Авраамовна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
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