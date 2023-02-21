Мельников Авраам Спиридонович
Место рожденияд. Патраково
Дата рождения1859
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мельников Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
д. Патраково
Рождение ребёнка
03.04.1882
Дочь: Ирина Авраамовна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
д.Патраково
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Мельников Андрей Авраамович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Мельников Дмитрий Авраамович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Афанасия Авраамовна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
д. Патраково
Работа или профессия
Неизвестно