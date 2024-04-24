Горелова (Бельченко) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Бельченко) Елена Александровна

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

20.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1973

Отец: Бельченко Александр Дмитриевич

Мать: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
1995

Муж: Гузовец Александр

Рождение ребёнка
20.09.1995

Дочь: Тымченко (Гузовец) Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
2000

Муж: Горелов Александр

Рождение ребёнка
02.04.2006

Дочь: Горелова Александра Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
18.02.2022

Муж: Крестов Павел

Севастополь, Украинская ССР

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