Бельченко Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1946
Дата смерти06.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946
Место жительства
С 1968
Солнечное, Андреевский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Бракосочетание
13.12.1968
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Бельченко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
20.09.1973
Дочь: Горелова (Бельченко) Елена Александровна
Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
24.07.1975
Сын: Бельченко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна
Смерть
06.01.2021