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Бельченко Александр Дмитриевич

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Место рождения

Курбатово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.09.1946

Дата смерти

06.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: Бельченко (Беличенко) Дмитрий Демьянович

Мать: Бельченко (Лапшинова) Наталья Михайловна

Курбатово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1968
Солнечное, Андреевский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Бракосочетание
13.12.1968

Жена: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Бельченко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.09.1973

Дочь: Горелова (Бельченко) Елена Александровна

Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
24.07.1975

Сын: Бельченко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Бельченко (Бубнова) Валентина Анатольевна

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
06.01.2021

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