Калафат (Чебукина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Чебукина) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

21.01.1923

Дата смерти

21.08.2008

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923

Отец: Чебукин Федор Фомич

Мать: Чебукина Просковья

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
18.09.1954

Муж: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Награда
20.08.1979
Харьков, Харківська область
Медаль "Ветеран труда"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
копировальщица
Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
21.08.2008
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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