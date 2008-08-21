Калафат (Чебукина) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения21.01.1923
Дата смерти21.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923
Отец: Чебукин Федор Фомич
Мать: Чебукина Просковья
Бракосочетание
18.09.1954
Муж: скрыто настройками приватности
Награда
20.08.1979
Медаль "Ветеран труда"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
копировальщица
Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
21.08.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно