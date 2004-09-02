Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна 24.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1924

Дата смерти

02.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924

Отец: Беднов Василий

Мать: Беднова - (Совина) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
19.11.1948

Дочь: Чернова (Ломакина) Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
24.03.1952

Дочь: Дружкина (Ломакина) Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
13.05.1955

Сын: Ломакин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович

Смерть
02.09.2004

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