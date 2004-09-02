Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1924
Дата смерти02.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1948
Дочь: Чернова (Ломакина) Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
24.03.1952
Дочь: Дружкина (Ломакина) Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
13.05.1955
Сын: Ломакин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ломакин Дмитрий Трофимович
Смерть
02.09.2004