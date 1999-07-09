Ломакин Дмитрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти09.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Ломакин Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1948
Дочь: Чернова (Ломакина) Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1952
Дочь: Дружкина (Ломакина) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1955
Сын: Ломакин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна
Смерть
09.07.1999