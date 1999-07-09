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Ломакин Дмитрий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

09.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Ломакин Трофим

Мать: Завгороднева Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1948

Дочь: Чернова (Ломакина) Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
24.03.1952

Дочь: Дружкина (Ломакина) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1955

Сын: Ломакин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Ломакина (Беднова) Валентина Васильевна

Смерть
09.07.1999

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