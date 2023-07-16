Виногорова (Кузьминых) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова (Кузьминых) Антонина Петровна

Виногорова (Кузьминых) Антонина Петровна

Место рождения

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1926

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кузьминых Пётр Петрович

Мать: не указана

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Владимирович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Владимирович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.