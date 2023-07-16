Виногорова (Кузьминых) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Кузьминых Пётр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Владимирович
Смерть
2006