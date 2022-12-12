Лопатникова Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Авдотья Прохорова
Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров
Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов
Смерть
Неизвестно