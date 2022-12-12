Лопатникова Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатникова Акилина Григорьева

Лопатникова Акилина Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Авдотья Прохорова

Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Лопатников Прохор Гаврилов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close