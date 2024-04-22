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Горичева Мария Ивановна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Горичев Михаил Яковлевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Горичев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Горичева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Горичева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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