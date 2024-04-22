Горичева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864
Сын: Горичев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Горичева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Горичева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Горичев Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно